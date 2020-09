Zingaretti: “Un nuovo lockdown? Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì” (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – Si sentirebbe di escludere un nuovo lockdown? “No, no, io non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì“. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervistato a Riparte l’Italia. Zingaretti osserva che “si può costruire un equivoco e cioè che riprendere a vivere significa rimuovere le precauzioni. È esattamente l’opposto: se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo farlo con le precauzioni. La curva è stata tenuta a bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dal fatto che il virus era scomparso come qualcuno ha sostenuto”. Leggi su dire (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – Si sentirebbe di escludere un nuovo lockdown? “No, no, io non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì“. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervistato a Riparte l’Italia. Zingaretti osserva che “si può costruire un equivoco e cioè che riprendere a vivere significa rimuovere le precauzioni. È esattamente l’opposto: se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo farlo con le precauzioni. La curva è stata tenuta a bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dal fatto che il virus era scomparso come qualcuno ha sostenuto”.

borghi_claudio : Ho fatto l'errore di accendere su #MaratonaMentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la… - LaStampa : Zingaretti: “Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì” - MassimGiannini : Voto su #Referendum e #regionali: #conte tira il fiato, #dimaio incassa il taglio dei parlamentari, #zingaretti si… - biabon : RT @LaStampa: Zingaretti: “Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì” - julsedm : Giuro su Dio che se anche un solo esponente del PD, nel silenzio di Zingaretti, vota questo schifo, non prenderò ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Un Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera