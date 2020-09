Zingaretti “promuove” l’avvocato del Pd al centro regionale per gli studi giuridici Jemolo. Interrogazione della Lega: “E’ incompatibile” (Di sabato 26 settembre 2020) Qualche giorno fa il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha nominato Gianluigi Pellegrino, storico Legale di fiducia del Pd, commissario straordinario dell’istituto regionale di studi giuridici “A.C. Jemolo”. Un incarico, con indennità annua lorda di oltre 20 mila euro, che oltre ad apparire inopportuno sembrerebbe anche incompatibile, tant’è che è stata presentata un’Interrogazione a firma di Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega. “Il segretario del Pd nomina un Legale del Pd in un ente della Regione governata dal segretario del Pd, uno scioglilingua emblematico”, sintetizza Roberta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Qualche giorno fa il presidenteRegione Lazio Nicolaha nominato Gianluigi Pellegrino, storicole di fiducia del Pd, commissario straordinario dell’istitutodi“A.C.”. Un incarico, con indennità annua lorda di oltre 20 mila euro, che oltre ad apparire inopportuno sembrerebbe anche incompatibile, tant’è che è stata presentata un’a firma di Laura Corrotti, consigliere. “Il segretario del Pd nomina unle del Pd in un enteRegione governata dal segretario del Pd, uno scioglilingua emblematico”, sintetizza Roberta ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Zingaretti “promuove” l’avvocato del Pd al centro regionale per gli studi giuridici Jemolo. Interrogazione della Lega:… - stecos57 : RT @fattoquotidiano: Zingaretti “promuove” l’avvocato del Pd al centro regionale per gli studi giuridici Jemolo. Interrogazione della Lega:… - clikservernet : Zingaretti “promuove” l’avvocato del Pd al centro regionale per gli studi giuridici Jemolo. Interrogazione della Le… - Noovyis : (Zingaretti “promuove” l’avvocato del Pd al centro regionale per gli studi giuridici Jemolo. Interrogazione della L… - fattoquotidiano : Zingaretti “promuove” l’avvocato del Pd al centro regionale per gli studi giuridici Jemolo. Interrogazione della Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “promuove”