Zingaretti: “Nuovo lockdown? Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì” (Di sabato 26 settembre 2020) “Non escludo nulla“. Risponde così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento video con l’evento ‘Riparte l’Italia’ a Bologna, a una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovo lockdown. “Se non rispettiamo regole andiamo a finire lì”, sottolinea Zingaretti. “Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università – ha aggiunto – è molto importante quello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai”. L'articolo Zingaretti: “Nuovo lockdown? Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Non“. Risponde così Nicola, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento video con l’evento ‘Riparte l’Italia’ a Bologna, a una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovo. “Se nonandiamo a finire lì”, sottolinea. “Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università – ha aggiunto – è molto importante quello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai”. L'articolo: “Nuovo? Non ...

fattoquotidiano : Sondaggi, centrodestra primo nel nuovo Parlamento con qualunque legge elettorale. Cresce il gradimento per Zingaret… - LegaSalvini : ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CON… - Corriere : Zingaretti: «Nuovo lockdown? Senza regole andiamo a finire lì» - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Zingaretti: “Nuovo lockdown? Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì” - AndreaV91234412 : RT @LegaSalvini: ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CONTRO LA… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Nuovo Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera