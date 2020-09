Zingaretti “Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola” (Di sabato 26 settembre 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Con l'aumento dei contagi, senza un costante rispetto delle regole anti Covid, il Governo potrebbe decidere per un nuovo lockdown. Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a Bologna per l'iniziativa “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l'emergenza” organizzata dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. “Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì – ha spiegato – Per questo ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso che si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia”. Zingaretti invita dunque a non abbassare la guardia, perchè “abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Con l'aumento dei contagi, senza un costante rispetto delle regole anti Covid, il Governo potrebbe decidere per un. Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola, a Bologna per l'iniziativa “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l'emergenza” organizzata dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. “Nonun, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì – ha spiegato – Per questo ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso che si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia”.invita dunque a non abbassare la guardia, perchè “abbiamo ...

