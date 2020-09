Willy Monteiro, gli sconvolgenti risultati dell’autopsia (Di sabato 26 settembre 2020) L’omicidio di Willy, quel corpo straziato dalle botte e dai colpi, sono talmente tanti gli organi danneggiati che non è stato nemmeno possibile comprendere, l’esatta causa del decesso Che la violenza fosse stata inaudita, era cosa nota da quel terribile giorno, da quando il corpo di Willy era stato rinvenuto inerme. Ora però è l’autopsia … L'articolo Willy Monteiro, gli sconvolgenti risultati dell’autopsia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) L’omicidio di, quel corpo straziato dalle botte e dai colpi, sono talmente tanti gli organi danneggiati che non è stato nemmeno possibile comprendere, l’esatta causa del decesso Che la violenza fosse stata inaudita, era cosa nota da quel terribile giorno, da quando il corpo diera stato rinvenuto inerme. Ora però è l’autopsia … L'articolo, glidell’autopsia proviene da www.meteoweek.com.

L’esito degli esami effettuati sul corpo di Willy hanno solo dimostrato la brutalità del pestaggio. Il suo cuore era diviso a metà Il risultato dell’autopsia effettuata sul giovane Willy Monteiro, il ...

Convocato un quinto ragazzo per la rissa di Colleferro

La Procura di Velletri ha convocato un quinto ragazzo nell’ambito dell’uccisione di Willy Monteiro: si tratta di un giovane, al momento non indagato, che si trovava nell’auto insieme ai fratelli Marco ...

