Volley maschile, Europei U20: Italia straripante all’esordio, 3-0 al Belgio (Di sabato 26 settembre 2020) i L’ItalVolley ha ottenuto una convincente vittoria all’esordio dei Campionati Europei Under 2020, superando nettamente il Belgio per 3-0 (25-18, 25-20, 25-14). La rassegna continentale con sede in Repubblica Ceca ha mostrato un’Italia straripante sotto i tutti i punti di vista, con i ragazzi di Frigoni evidentemente superiori agli avversari dal punto di vista tecnico-tattico. Il prossimo match degli azzurrini sarà caratterizzato dalla sfida contro la Polonia, team insidioso che darà battaglia e tenterà di mostrarsi superiore: appuntamento alle ore 16.00 di domenica 27 settembre. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) i L’Italha ottenuto una convincente vittoria all’esordio dei CampionatiUnder 2020, superando nettamente ilper 3-0 (25-18, 25-20, 25-14). La rassegna continentale con sede in Repubblica Ceca ha mostrato un’sotto i tutti i punti di vista, con i ragazzi di Frigoni evidentemente superiori agli avversari dal punto di vista tecnico-tattico. Il prossimo match degli azzurrini sarà caratterizzato dalla sfida contro la Polonia, team insidioso che darà battaglia e tenterà di mostrarsi superiore: appuntamento alle ore 16.00 di domenica 27 settembre.

sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della prima giornata #Perugia-… - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della prima giornata #Verona-#Civitanova - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della prima giornata #Ravenna-#Piacenza - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della prima giornata #Padova-#Trento - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della prima giornata #Milano-#Cisterna -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile Volley maschile A2 - Cuneo, Nicholas Sighinolfi guarda avanti: "Ci stiamo allenando bene per arrivare il più lontano possibile" (VIDEO) TargatoCn.it Europei Under 20: l'Italia parte con un 3-0 al Belgio

BRNO (REPUBBLICA CECA)-Comincia con una vittoria netta e convincente, 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) contro il Belgio, il cammino della Nazionale Under 20 Maschile nei Campionati Europei di categoria inizi ...

Ecosantagata Civita Castellana, ecco il calendario del precampionato

Si comincia il 4 ottobre con il quadrangolare di Pineto, a seguire il memorial Mecucci e altri tre allenamenti congiunti Si definiscono le tappe di avvicinamento dell’Ecosantagata Jvc Civita Castellan ...

BRNO (REPUBBLICA CECA)-Comincia con una vittoria netta e convincente, 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) contro il Belgio, il cammino della Nazionale Under 20 Maschile nei Campionati Europei di categoria inizi ...Si comincia il 4 ottobre con il quadrangolare di Pineto, a seguire il memorial Mecucci e altri tre allenamenti congiunti Si definiscono le tappe di avvicinamento dell’Ecosantagata Jvc Civita Castellan ...