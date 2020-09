“Volkswagen ha pagato 5,5 milioni di danni per aver agevolato le persecuzioni di militanti politici durante la dittatura in Brasile” (Di sabato 26 settembre 2020) Volkswagen ha patteggiato, accettando di pagare 5,5 milioni di danni, per chiudere il procedimento che la vedeva sul banco degli imputati per il suo sostegno e la sua complicità con la dittatura militare in Brasile tra il 1964 e il 1985. A dare la notizia della firma dell’accordo tra il procuratore brasiliano e l’azienda automobilistica di Wolfsburg sono il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, la radio Ndr e la tv Wdr. Il gruppo tedesco è accusato, in un processo che va avanti da anni, di aver agevolato le persecuzioni dei militanti politici che lavoravano nella controllata brasiliana in cambio di una politica salariale conveniente. Il denaro della transazione sarebbe ripartito in modo da andare per metà agli eredi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Volkswagen ha patteggiato, accettando di pagare 5,5di, per chiudere il procedimento che la vedeva sul banco degli imputati per il suo sostegno e la sua complicità con lamilitare in Brasile tra il 1964 e il 1985. A dare la notizia della firma dell’accordo tra il procuratore brasiliano e l’azienda automobilistica di Wolfsburg sono il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, la radio Ndr e la tv Wdr. Il gruppo tedesco è accusato, in un processo che va avanti da anni, diledeiche lavoravano nella controllata brasiliana in cambio di una politica salariale conveniente. Il denaro della transazione sarebbe ripartito in modo da andare per metà agli eredi ...

