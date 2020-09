Vita sacrificata per un milionario La Gregoraci si sfoga e Selvaggia Lucarelli fa a pezzi l' ex di Briatore

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 settembre 2020) Elisabettaal Grande Fratello Vip 5 non sta riscuotendo unanimità di consensi. Da Fulvio Abbate a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono tante le frecciatine verso l'ex signora. Caustica ed erosiva: “Ha scelto di fare l'accessorio. Comodo e profittevole”. Elisabettaè entrata nella casa del GFVip venerdì scorso. Annunciata come una grande presenza, finora è risultata tiepida e impalpabile anche se educata e socievole. Da aggiungere lo sfacciato tentativo di mettere in piedi una storia con Pierpaolo Petrelli che, in un'intervista al settimanale “Chi” (toh, che coincidenza) aveva dichiarato di avere un debole per la presentatrice calabrese. L'ex velino la segue come un'ombra e lei gli dà ...