Virtua Fighter – Ritorno in vista per il picchiaduro di SEGA?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) La storica serie diper, potrebbe presto tornare su console. Nel 1993, il mondo dei picchaduro era diviso tra StreetII e Mortal Kombat. Per fare la differenza, tra i tanti concorrenti che offrivano combattimenti in 2D, bisognava proporre qualcosa di nuovo. Così,lanciò, il primo videogiocototalmente in 3D. Sfruttando tale peculiarità, il gioco ebbe un grande successo, che permise adi produrre altri tre sequel nell’arco di 9 anni, oltre a5, uscito nel 2007. Sono però 12 anni che la serie non vede un nuovo seguito (9, se si considera l’ultima ...