Virgil Abloh lancia le nuove sneaker Off-White e altre idee shopping

Di settimana in settimana raccontiamo le novità più interessanti dal mondo della moda. Le nuove sneaker di Off-White firmate dal re dello streetwear Virgil Abloh, i medaglioni a cuore di Alexander McQueen, i bijoux di Dodo dedicati all'Italia… una rassegna di tutte le novità moda, tra capsule collection e lanci, in negozio e online. La sneaker secondo Virgil Abloh Si chiamano "Out of Office" e sono le ultimissime sneaker firmate Off-White, il brand che fonde streetwear e pret-a-porter secondo lo stile del fondatore Virgil Abloh, colui che ha introdotto la moda "di strada" perfino ad una maison come Louis Vuitton, di cui è ...

In via Verri, angolo via Bigli, cuore del quadrilatero della moda milanese, da quattro giorni ha aperto il suo store Off-White, marchio fondato nel 2012 da Virgil Abloh che ha reso il suo stile, fatto ...

Virgil Abloh lancia la sneaker Out of office

Virgil Abloh colpisce ancora. Off-White e New guards group presentano il nuovo modello di sneaker "Out of office", che è stato disegnato come parte della collezione uomo autunno-inverno 2021. L'intent ...

