Violenza sessuale in piazza Gae Aulenti a Milano: arrestato un 23enne grazie alle telecamere e al Dna (Di sabato 26 settembre 2020) L'aggressione il 24 agosto scorso: una donna di 34 anni avvicinata da alcuni ragazzi, uno di loro l'ha trascinata poi in un parco e ha abusato di lei. Le telecamere della zona hanno confermato la dinamica Leggi su repubblica (Di sabato 26 settembre 2020) L'aggressione il 24 agosto scorso: una donna di 34 anni avvicinata da alcuni ragazzi, uno di loro l'ha trascinata poi in un parco e ha abusato di lei. Ledella zona hanno confermato la dinamica

marcodimaio : Il messaggio diffuso dal Comune di Ferrara, in un grave errore di comunicazione, ci faccia riflettere su come molte… - europainitalia : La violenza sessuale non ha scuse. Ci dissociamo dalla locandina del Comune di Ferrara. L’Unione europea non può es… - SkyTG24 : #Milano, violenza sessuale vicino piazza Gae Aulenti: arrestato 23enne - clagadil : RT @annaros70527446: @Deputatipd Ogni giorno uno stupro , non ho più parole ! Che dire : ragazze portatevi dietro un machete ! @RosannaMar… - madliber : Violenza sessuale in piazza Gae Aulenti a Milano: arrestato un 23enne grazie alle telecamere e al D… -