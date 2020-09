Violentata in piazza Gae Aulenti: arrestato 23enne. Incastrato da telecamere e Dna (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 settembre 2020 - Un 23enne italiano, incensurato, di origini egiziane, è stato arrestato stamani a Milano dalla polizia in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 settembre 2020 - Unitaliano, incensurato, di origini egiziane, è statostamani a Milano dalla polizia in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'...

