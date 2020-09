Violentata in piazza Gae Aulenti a Milano: arrestato un 23enne grazie alle telecamere (Di sabato 26 settembre 2020) Era stata soccorsa dai poliziotti in piena notte, il 24 agosto scorso, mentre vagava ancora sotto choc tra le vie dei grattacieli di Milano, a Porta Nuova. Alla prima visita i medici avevano subito notato i lividi e i traumi sul suo corpo, compatibili con una violenza. Poi, grazie all’aiuto degli psicologi, è stata lei a confermare di aver subito uno stupro vicino piazza Gae Aulenti: un uomo l’avrebbe sorpresa alle spalle, presa e trascinata poco lontano per aggredirla. A poche settimane di distanza le forze dell’ordine sono riuscite ad identificarlo: si tratta di un 23enne italiano, di origini egiziane, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Manuela Accurso Tagano su richiesta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Era stata soccorsa dai poliziotti in piena notte, il 24 agosto scorso, mentre vagava ancora sotto choc tra le vie dei grattacieli di, a Porta Nuova. Alla prima visita i medici avevano subito notato i lividi e i traumi sul suo corpo, compatibili con una violenza. Poi,all’aiuto degli psicologi, è stata lei a confermare di aver subito uno stupro vicinoGae: un uomo l’avrebbe sorpresasp, presa e trascinata poco lontano per aggredirla. A poche settimane di distanza le forze dell’ordine sono riuscite ad identificarlo: si tratta di unitaliano, di origini egiziane, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Manuela Accurso Tagano su richiesta del ...

