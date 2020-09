“Vi segnaliamo un’altra pagina del libro che abbiamo commentato…” – ma era un libro diverso

Leggi su bufale

(Di sabato 26 settembre 2020) Ci è pervenuta una condivisione dal nome “Viun’altradelchecommentato…” “Viun’altradelchecommentato…” – ma era unRiportiamo il testo: riflessioni condivisibili, ma con un errore che dimostra come basta omettere la verifica delle fonti perché anche la più acuta delle riflessioni cominci a perdere colpi. Vi segnalo quest’altradal medesimochecommentato in questi giorni. Tanto per chiarire: mettere in testa a un/a ...