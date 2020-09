Verso la proroga dello stato di emergenza: quali sono le novità in arrivo per i lavoratori (Di sabato 26 settembre 2020) Si prospetta una proroga dello stato di emergenza: non è chiaro se si tratterà di una proroga di alcune settimane o se verrà intrapresa la strada di un maggiore cautela fino al 31 dicembre. L’attuale stato di emergenza è in scadenza il 15 ottobre. L’attenzione è rivolta soprattutto alle conseguenze della riapertura delle scuole che saranno valutabili nelle prossime due settimane, come afferma l’Istituto Superiore della Sanità. Preoccupa l’aumento dei ricoveri. La curva epidemiologica risulta in continua crescita da Luglio, mese a partire da cui i contagi sono quadruplicati nel nostro Paese. Già dalla prossima settimana il Governo sarà a lavoro su un nuovo Dcpm ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) Si prospetta unadi: non è chiaro se si tratterà di unadi alcune settimane o se verrà intrapresa la strada di un maggiore cautela fino al 31 dicembre. L’attualediè in scadenza il 15 ottobre. L’attenzione è rivolta soprattutto alle conseguenze della riapertura delle scuole che saranno valutabili nelle prossime due settimane, come afferma l’Istituto Superiore della Sanità. Preoccupa l’aumento dei ricoveri. La curva epidemiologica risulta in continua crescita da Luglio, mese a partire da cui i contagiquadruplicati nel nostro Paese. Già dalla prossima settimana il Governo sarà a lavoro su un nuovo Dcpm ...

