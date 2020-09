Versace, la sfilata Primavera-estate 2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Sfila a Milano la collezione Primavera-estate 2021 di Versace. Ci immergiamo nelle profondità degli abissi marini – e della storia quando arriva a lambire la mitologia – in questo spettacolo messo in scena da Donatella Versace. Il luogo dell’immaginario nel quale si svolge è Versacepolis, dove ora abita Medusa, la carismatica Gorgone, la donna più bella di Atene bandita dalla città da Atena in un impeto di gelosia. In fondo al mare vivono donne (e uomini) forti, volitivi, sicuri, vigorosi, coraggiosi e coloratissimi, i cui unici limiti sono quelli fittizzi della fantasia. Ma anche misteriosi e sconosciuti. «Ho voluto creare qualcosa di dirompente – racconta la stilista – qualcosa che potesse essere in sintonia con ciò che è cambiato dentro tutti noi. Per me ha significato sognare un nuovo mondo. Un mondo fatto di colori sgargianti e creature fantastiche, nel quale possiamo tutti coesistere pacificamente. Questa collezione ha un’anima divertente ed è ottimista, sognatrice, allegra… Questi sono abiti che portano gioia». Soprattutto quando a indossarli è una dea come Irina Shayk. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 settembre 2020) Sfila a Milano la collezione Primavera-estate 2021 di Versace. Ci immergiamo nelle profondità degli abissi marini – e della storia quando arriva a lambire la mitologia – in questo spettacolo messo in scena da Donatella Versace. Il luogo dell’immaginario nel quale si svolge è Versacepolis, dove ora abita Medusa, la carismatica Gorgone, la donna più bella di Atene bandita dalla città da Atena in un impeto di gelosia. In fondo al mare vivono donne (e uomini) forti, volitivi, sicuri, vigorosi, coraggiosi e coloratissimi, i cui unici limiti sono quelli fittizzi della fantasia. Ma anche misteriosi e sconosciuti. «Ho voluto creare qualcosa di dirompente – racconta la stilista – qualcosa che potesse essere in sintonia con ciò che è cambiato dentro tutti noi. Per me ha significato sognare un nuovo mondo. Un mondo fatto di colori sgargianti e creature fantastiche, nel quale possiamo tutti coesistere pacificamente. Questa collezione ha un’anima divertente ed è ottimista, sognatrice, allegra… Questi sono abiti che portano gioia». Soprattutto quando a indossarli è una dea come Irina Shayk.

