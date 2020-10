Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo del 3 Ottobre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Verissimo del 3 Ottobre in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di rivedere Verissimo in uno schermo grande e senza ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi pomeriggio è andata in onda la primadie ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladidel 3 Ottobre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladidel 3 Ottobre in TV e streaming Ladell’ultimadisarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di riin uno schermo grande e senza ...

Bellombs : #Verissimo #italiasi #tvtalk #3ottobre #matrimonioaprimavista non vedo l'ora!! - 2throughthedark : RT @wakemeupfrom: 'Se non fosse stato con Nick (il marito) non sarebbe stato con nessun'altro'.???????? Ecco chi è Elettra. #Verissimo - albemilano : @G3RTSMART È verissimo. Tuttavia io credo che quando verranno a mancare profondamente i diritti, quando delle ditta… - doluccia16 : Ecco, sto guardando #Verissimo per lui, Roberto Giacobbo. ? - filamento_ : ECCO GABRIELE, URLO #verissimo -