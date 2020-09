Verissimo anticipazioni oggi | Antonella Elia | Renato Zero e tanti altri

(Di sabato 26 settembre 2020) Quali personaggi famosi vedremo da Silvia Toffanin nella nuova puntata di “” su Canale 5, sabato alle 16? In studio interverranno, Giuliana De Sio, duramente colpita dal Covid 19 nei mesi scorsi,, opinionista del “GF Vip”, Alena Seredova, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Sabato 26 settembre, alle ore 16.00, andrà in onda una nuova puntata di “” su Canale 5. Il rotocalco televisivo dove ogniArticolo completo: dal blog SoloDonna

caroomicheli : Ogni settimana ci sono le anticipazioni il giovedì o il venerdì di Verissimo ma per i nostri... #ciavarrini - berta95italy : #ciavarrini sono uscite le anticipazioni di Verissimo, ma non su chi interessa a noi.. ?? - Notiziedi_it : Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 26 settembre 2020 - valeari88 : Quando escono le anticipazioni di verissimo? #ciavarrini - Tina90284160 : Ma di solito ci sono anticipazioni di verissimo?? #ciavarrini -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo anticipazioni

Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda il 26 e il 27 settembre su Canale 5. In onda solo sabato. Continua l’appuntamento settimanale con Daydreamer – Le Ali del Sog ...“Un Posto al Sole” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.40 alle 21.10 su Rai 3. Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 25 settembre 2020. (SoloDonna) Intanto il rapporto tra Filippo e Sere ...