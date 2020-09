Vergogna Tridico, italiani senza cig, ma a lui raddoppiano lo stipendio. FdI: dimissioni! (Di sabato 26 settembre 2020) Tridico, un’arroganza senza fine. Come considerare diversamente quanto svelato oggi da Repubblica, secondo cui lo stipendio del presidente dell’Inps ha ricevuto un sostanzioso aumento salariale, con effetto retroattivo, passando da 62.000 euro l’anno, a più del doppio: ben 150.000. Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, l’oltraggioso “aumento” risponderebbe a quanto previsto da un decreto interministeriale del 7 agosto del ministero del Lavoro, Nunzia Catalfo. Firmato di concerto con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Una Vergogna che rimarca a caratteri di fuoco il dramma degli innumerevoli italiani che nell’emergenza Covid hanno perso il lavoro. Che sono ancora in attesa della cassa integrazione da giugno. Abbandonati nelle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020), un’arroganzafine. Come considerare diversamente quanto svelato oggi da Repubblica, secondo cui lodel presidente dell’Inps ha ricevuto un sostanzioso aumento salariale, con effetto retroattivo, passando da 62.000 euro l’anno, a più del doppio: ben 150.000. Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, l’oltraggioso “aumento” risponderebbe a quanto previsto da un decreto interministeriale del 7 agosto del ministero del Lavoro, Nunzia Catalfo. Firmato di concerto con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Unache rimarca a caratteri di fuoco il dramma degli innumerevoliche nell’emergenza Covid hanno perso il lavoro. Che sono ancora in attesa della cassa integrazione da giugno. Abbandonati nelle ...

laperlaneranera : Senza vergogna e pudore? Quando l’Inps di Pasquale Tridico scriveva note ufficiali per Smentire l’aumento del suo S… - NicoConsoli23 : RT @NicoConsoli23: @AnnalisaChirico Alla vergogna non c'è limite grazie al movimento 5 caste #Tridico #Inps - NicoConsoli23 : @AnnalisaChirico Alla vergogna non c'è limite grazie al movimento 5 caste #Tridico #Inps - TortoricAurelio : RT @isabellaisola3: Vergogna! Non paga la cassa integrazione, non paga l'assegno di natalità, ma il presidente dell'Inps #Tridico si aument… - Peppe91176 : Tridico: stipendio raddoppiato. Deidda(Fdi): questo è il premio di Pd e M5S al fedele burocrate. Vergogna -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Tridico Inps. Lollobrigida (FdI): aumento stipendio per Tridico? Vergogna, piuttosto si dimetta subito La Voce del Patriota Il bonus da 100.000 euro al presidente dell'Inps Tridico fa insorgere la Lega

AGI - Sta creando forti polemiche la notizia che la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, di concerto con il titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri, abbiano raddoppiato con un decreto lo stipendio d ...

INPS, il presidente Tridico si alza lo stipendio con effetto retroattivo

Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, avrebbe ricevuto un sostanzioso aumento di stipendio con effetto retroattivo passando da 62 mila euro l’anno a 150 mila. Lo prevede un decreto interministeriale ...

AGI - Sta creando forti polemiche la notizia che la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, di concerto con il titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri, abbiano raddoppiato con un decreto lo stipendio d ...Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, avrebbe ricevuto un sostanzioso aumento di stipendio con effetto retroattivo passando da 62 mila euro l’anno a 150 mila. Lo prevede un decreto interministeriale ...