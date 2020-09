Venezia-Vicenza 2020: le conferenze post-gara (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi 26 Settembre alle ore 16:00 si è disputata nello Stadio Pierluigi Penzo la partita Venezia-Vicenza 2020, vinta dal Venezia 1-0. Il Venezia grazie a un rigore ha vinto la partita nel primo tempo, poi nel secondo tempo è stato annullato un gol al Vicenza, e qualche polemica è nata. Ma alla fine il Venezia si è dimostrata la più tenace, resistendo agli attacchi dell’avversario, e meritando la vittoria. Leggi anche: Venezia-Vicenza 1-0, la squadra di casa segna nel primo tempo Venezia-Vicenza 2020: le dichiarazioni di Zanetti L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha espresso tutta la sua soddisfazione: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi 26 Settembre alle ore 16:00 si è disputata nello Stadio Pierluigi Penzo la partita, vinta dal1-0. Ilgrazie a un rigore ha vinto la partita nel primo tempo, poi nel secondo tempo è stato annullato un gol al, e qualche polemica è nata. Ma alla fine ilsi è dimostrata la più tenace, resistendo agli attacchi dell’avversario, e meritando la vittoria. Leggi anche:1-0, la squadra di casa segna nel primo tempo: le dichiarazioni di Zanetti L’allenatore delPaolo Zanetti ha espresso tutta la sua soddisfazione: ...

VeneziaFC_IT : Tre punti! Venezia 1-0 Vicenza (36’ Aramu) #ArancioNeroVerde ?????? - sinirb : Errebi: Venezia FC: Venezia#Vicenza, bene la prima, anche ... - TuttoRegia : #SerieB, i risultati della 1ª giornata e la classifica aggiornata in attesa dei due posticipi domenicali - DiMarzio : Pubblico a metà? 'Dispiace, ma così abbiamo sentito meglio i complimenti' Il nuovo #Venezia lancia la sfida alla B - simo57922756 : @chicco21102006 Si si sono di Vicenza, ho visto la partita , no ma non volevo dire che il venezia non ha meritato a… -