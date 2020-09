Vanity Fair: “Meghan Markle ha ambizioni per le presidenziali Usa 2024” (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo Vanity Fair Meghan Markle non ha rinunciato alla cittadinanza americana quando ha sposato Harry per non perdere la possibilità di candidarsi alle presidenziali. STATI UNITI – L’indiscrezione è di quelle clamorose: Meghan Markle avrebbe puntato gli occhi sulla Casa Bianca. A rivelarlo Vanity Fair, citando una fonte vicina alla duchessa di Sussex. La cittadinanza americana Secondo la fonte, le presunte ambizioni presidenziali di Meghan sarebbero tra i motivi per cui non ha rinunciato alla cittadinanza americana quando ha sposato Harry. “Così – scrive il magazine sempre citando la fonte – può avere l’opzione di scendere in politica“. Meghan ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) SecondoMeghannon ha rinunciato alla cittadinanza americana quando ha sposato Harry per non perdere la possibilità di candidarsi alle. STATI UNITI – L’indiscrezione è di quelle clamorose: Meghanavrebbe puntato gli occhi sulla Casa Bianca. A rivelarlo, citando una fonte vicina alla duchessa di Sussex. La cittadinanza americana Secondo la fonte, le presuntedi Meghan sarebbero tra i motivi per cui non ha rinunciato alla cittadinanza americana quando ha sposato Harry. “Così – scrive il magazine sempre citando la fonte – può avere l’opzione di scendere in politica“. Meghan ...

