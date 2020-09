Valentino Rossi Petronas: ora è ufficiale (Di sabato 26 settembre 2020) E’ finalmente arrivata l’ufficialità che Valentino Rossi continuerà in Yamaha Petronas la sua stupefacente carriera. L’accordo è caratterizzato da un annuale per la stagione 2021, senza una vera e propria opzione per il 2022 come si pensava inizialmente. Questo almeno per il momento. Ecco come si è espresso il Dottore su questo particolare, deciso a valutare in ogni minimo dettaglio la situazione che potrebbe verificarsi da qui ad un anno: “Abbiamo discusso di entrambe le possibilità, ma abbiamo deciso di fare un contratto per un solo anno. Non è escluso che continuerò anche nel 2022, ma lo faremo solo se tutti saremo contenti e anche in base ai risultati della prima parte della pRossima stagione. Se riuscirò a lottare per il podio e per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) E’ finalmente arrivata l’ufficialità checontinuerà in Yamahala sua stupefacente carriera. L’accordo è caratterizzato da un annuale per la stagione 2021, senza una vera e propria opzione per il 2022 come si pensava inizialmente. Questo almeno per il momento. Ecco come si è espresso il Dottore su questo particolare, deciso a valutare in ogni minimo dettaglio la situazione che potrebbe verificarsi da qui ad un anno: “Abbiamo discusso di entrambe le possibilità, ma abbiamo deciso di fare un contratto per un solo anno. Non è escluso che continuerò anche nel 2022, ma lo faremo solo se tutti saremo contenti e anche in base ai risultati della prima parte della pma stagione. Se riuscirò a lottare per il podio e per ...

