Vaccino antinfluenzale, Federfarma "Mancano 1,5 mln di dosi" (Di sabato 26 settembre 2020) Mancano circa 1,5 milioni di dosi di Vaccino antinfluenzale in Italia. Lo ha detto il presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo, a Palermo. agd/fsc/red

