Usa, Meghan Markle pensa di candidarsi alle presidenziali del 2024 (Di sabato 26 settembre 2020) Meghan Markle starebbe pensando di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti che si terranno nel 2024 Clamorosa rivelazione di Vanity Fair secondo cui Meghan Markle avrebbe intenzione di candidarsi alle presidenziali degli Stati Uniti nel 2024. Le notizie al settimanale sarebbero trapelate tramite delle fonti vicine alla duchessa di Sussex. Le ambizioni politiche … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 26 settembre 2020)starebbendo diprossime elezionidegli Stati Uniti che si terranno nelClamorosa rivelazione di Vanity Fair secondo cuiavrebbe intenzione didegli Stati Uniti nel. Le notizie al settimanale sarebbero trapelate tramite delle fonti vicine alla duchessa di Sussex. Le ambizioni politiche … L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : Usa: 'Meghan Markle ha ambizioni presidenziali per il 2024' #ANSA - HuffPostItalia : Vanity Fair, Meghan Markle punta alle presidenziali Usa 2024 - GreciGiulio : Usa: 'Meghan Markle ha ambizioni presidenziali per il 2024' - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Usa: 'Meghan Markle ha ambizioni presidenziali per il 2024' #ANSA - infoitcultura : USA 2024, «Meghan Markle pensa alla Casa Bianca» -