Usa, Corte Suprema: Trump nomina Amy Barrett (Di sabato 26 settembre 2020) Trump scegli la giudice repubblicana Amy Barrett. La nomina, arrivata in largo anticipo dalle elezioni, scatena non poche polemiche WASHINGTON – Per il presidente Trump sarà Amy Barrett a riempire il posto vacante lasciato dalla scomparsa di Ruth Bader Ginsburg. Il presidente spinge affinché ci sia la conferma ufficiale prima del giorno delle elezioni. Se i desideri di Trump dovessero avversarsi, la Corte Suprema potrebbe pendere a favore esclusivo dei repubblicani. La scelta sembra farsi sempre più chiara, dopo due giorni intensi di colloqui tra il presidente e la giudice Barrett. La scelta potrebbe, inoltre, arrivare a conferma delle dichiarazioni rilasciate dal presidente sul palco della Carolina del Nord: ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020)scegli la giudice repubblicana Amy. La, arrivata in largo anticipo dalle elezioni, scatena non poche polemiche WASHINGTON – Per il presidentesarà Amya riempire il posto vacante lasciato dalla scomparsa di Ruth Bader Ginsburg. Il presidente spinge affinché ci sia la conferma ufficiale prima del giorno delle elezioni. Se i desideri didovessero avversarsi, lapotrebbe pendere a favore esclusivo dei repubblicani. La scelta sembra farsi sempre più chiara, dopo due giorni intensi di colloqui tra il presidente e la giudice. La scelta potrebbe, inoltre, arrivare a conferma delle dichiarazioni rilasciate dal presidente sul palco della Carolina del Nord: ...

