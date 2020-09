Usa, allarme ameba mangia cervelli in Texas. "Non usate l'acqua dei rubinetti" (Di sabato 26 settembre 2020) Negli Stati Uniti si torna a parlare dell'incubo ameba mangia cervello . L'allarme questa volta arriva dal Texas , vicino a Houston, dove i cittadini di alcune comunità sono stati avvertiti di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Negli Stati Uniti si torna a parlare dell'incubocervello . L'questa volta arriva dal, vicino a Houston, dove i cittadini di alcune comunità sono stati avvertiti di ...

Washington, 26 settembre 2020 - Negli Stati Uniti si torna a parlare dell'incubo ameba mangia cervello. L'allarme questa volta arriva dal Texas, vicino a Houston, dove i cittadini di alcune comunità s ...

Allarme degli scienziati Usa, il Covid si trasmette soprattutto per via aerea

Mentre il mondo è alle prese con un rimbalzo di casi di Covid-19 che fa temere una seconda ondata, dagli Stati Uniti arriva una notizia poco incoraggiante: il nuovo coronavirus si diffonde per via aer ...

