UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2020

anticipazioni puntata 1055 di Una VITA di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2020:

I vicini di Acacias accettano i soldi offerti da Genoveva e nel contempo promettono di non rivelare la provenienza del suddetto denaro. Grazie ai soldi ottenuti, ora Lolita può finalmente riavere la sua bottega. Antonito e Cinta hanno dei sospetti riguardo al comportamento che Emilio ha con Ledesma. Ledesma scopre Cinta ed Emilio insieme…

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Una vita, la puntata di venerdì 25 settembre Mediaset Play La mafia minaccia ancora Valeria Grasso: "Mi aspetto protezione"

E la paura, o peggio la consapevolezza, di essere stati lasciati soli. “Io non chiedo nulla”, dice all’AGI Valeria Grasso, testimone di giustizia costretta a lungo ad una vita da ‘fantasma’: “Mi ...

Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 settembre: dove sono finiti i soldi?

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 26 settembre, ci sarà una brutta sorpresa per i domestici che vivono nella soffitta di Acacias 38. Dopo il rifiuto di Donna Susana ad accettare il denaro dell ...

