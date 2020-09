Una vita, anticipazioni 27 settembre: Genoveva sorprende tutti e aiuta i vicini (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una vita, che ritorna su canale 5 anche domenica 27 settembre 2020. Ma dove eravamo rimasti? Le trame riprenderanno nel momenti in cui Genoveva sembrerà fare un passo indietro sui suoi propositi di vendetta e donerà del denaro ai vicini. Sarà così che per Lolita si aprirà uno spiraglio, che la vedrà presto ritornare in possesso della sua bottega. Buone notizie per la moglie di Antonito che, come noto, è in attesa di un bambino. Intanto la presenza minacciosa di Ledesma, comincerà ad incuriosire non solo il quartiere, ma anche i telespettatori della soap iberica. Una vita, trama 27 settembre: Genoveva aiuta i ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo appuntamento con legiornaliere di Una, che ritorna su canale 5 anche domenica 272020. Ma dove eravamo rimasti? Le trame riprenderanno nel momenti in cuisembrerà fare un passo indietro sui suoi propositi di vendetta e donerà del denaro ai. Sarà così che per Lolita si aprirà uno spiraglio, che la vedrà presto ritornare in possesso della sua bottega. Buone notizie per la moglie di Antonito che, come noto, è in attesa di un bambino. Intanto la presenza minacciosa di Ledesma, comincerà ad incuriosire non solo il quartiere, ma anche i telespettatori della soap iberica. Una, trama 27i ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di venerdì 25 settembre Mediaset Play La nuova vita di Emma Roo, un cane a cui hanno mutilato le zampe in un mattatoio cinese

Si chiama Emma Roo ed è una Dalmata con un passato difficile che è riuscita a cambiare la sua vita. La cagnolina è nata con un difetto alla zampa ed è stata abbandonata dal suo precedente proprietario ...

Sulmona: una città dove la politica litiga su tutto, pure sulla Polizia Urbana

Sulmona,26 settembre– “La gestione della vertenza lavorativa del personale appartenente al Corpo di polizia Municipale, è l’ultima paradossale disavventura amministrativa, in ordine di tempo, di quest ...

