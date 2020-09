Un posto al sole, anticipazioni 28 settembre-2 ottobre: Serena è incinta (Di sabato 26 settembre 2020) Un posto al sole darà ancora spazio alla story-line che vede protagonista Serena nei prossimi episodi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 28 settembre al 2 ottobre, rivelano che la Cirillo scoperto di essere incinta, affronterà Leonardo e lo metterà al corrente della novità. Nel frattempo, Roberto in combutta con Lara cercherà di portare i cantieri ad un punto di non ritorno e vorrà aprire gli occhi a Marina sul conto di Fabrizio, ma quest’ultimo prenderà delle decisioni inaspettati. Poco dopo, Patrizio subirà una cocente sconfitta nello show televisivo di Peluso e dovrà mettersi in discussione mentre Giulia prenderà una decisione potenzialmente pericolosa. Infine, Cinzia ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 settembre 2020) Unaldarà ancora spazio alla story-line che vede protagonistanei prossimi episodi. Lerelative alle puntate in onda dal 28al 2, rivelano che la Cirillo scoperto di essere, affronterà Leonardo e lo metterà al corrente della novità. Nel frattempo, Roberto in combutta con Lara cercherà di portare i cantieri ad un punto di non ritorno e vorrà aprire gli occhi a Marina sul conto di Fabrizio, ma quest’ultimo prenderà delle decisioni inaspettati. Poco dopo, Patrizio subirà una cocente sconfitta nello show televisivo di Peluso e dovrà mettersi in discussione mentre Giulia prenderà una decisione potenzialmente pericolosa. Infine, Cinzia ...

"Un posto al sole", le anticipazioni: che momento particolare

Storie senza metodo: Appunti su Harry Potter – prima parte

Di recente ho riletto tutti e sette di volumi della saga di Harry Potter. Una vera e propria full immersion. Oltre tremila e quattrocento pagine di avventura, ma, soprattutto, di grande letteratura. I ...

La strana storia dei mercenari russi del “gruppo Wagner” in Bielorussia

Prima arrestati e accusati di voler sabotare le elezioni, poi liberati e considerati vittime di un complotto ucraino: cosa è successo? Alla fine di luglio un’unità speciale dei servizi di sicurezza bi ...

