Ultim'ora – Napoli-Genoa, Perin positivo al Covid: cambia l'orario della gara (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Genoa è stata rinviata. Il match è stato spostato a causa della positività di Mattia Perin, portiere rossoblu. Per questi problemi organizzativi la Lega Calcio è venuta incontro ai rossoblù, posticipando la gara del San Paolo. A Fuorigrotta non si scenderà in campo domani, domenica 27 settembre, alle 15.00 ma alle ore 18.00. La squadra allenata da Rolando Maran è in attesa dell'esito dei tamponi a squadra e staff. Il gruppo partirà alla volta di Napoli e nella giornata di domani saranno effettuati ulteriori tamponi.

