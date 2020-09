Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in questo sabato 26 settembre in studio Giuliano Livigno ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l’Italia ha un potenziale enorme dobbiamo rialzarci per accelerare non per stare in piedi come prima Italia può deve usare lo ha detto il premier Giuseppe con un videomessaggio all’evento a Bologna di riparte l’Italia sottolineando che non dobbiamo unirci sfilacciarsi nella fase cruciale della ricostruzione post covid e annunciando che in questi giorni prima era un decreto per individuare i cantieri da accelerare e relativi commissari oggi ha raggiunto acceleriamo sul ponte dell’autostrada del nostro futuro un’infrastruttura digitale unica e manda ultralarga capace di proiettare velocemente in avanti recuperando il terreno perduto il segretario del PD Zingaretti la ...