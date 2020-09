Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale sabato 26 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Italia i contagi sono 1912 in 24 ore record dal dopo lockdown 20 decessi il presidente della Campania De Luca avverte che si casi aumenteranno è pronto a chiudere tutto e per blindare le scuole si decide che per prima di tornare in classe dopo essere risultati positivi al covid i si dovrà ripetere un doppio tampone a distanza di 24 ore secondo l’istituto superiore di sanità ci sono 2868 focolai attivi di cui 832 nuovi nel resto del mondo allarme 7 milioni di casi negli Stati Uniti nuovo picco in Gran Bretagna e con 6874 contagi la Francia con 21mila casi al giorno pensa nuove chiusure mentre in Israele si torna in lockdown lo hai messo ipotizza il rischio di due milioni di morti omaggia l’Italia per come ha affrontato la ...