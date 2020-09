Ultima chiamata per l’agricoltura italiana (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo il ministro Bellanova le ingenti risorse del Recovery Fund sono l’occasione definitiva per la tanto attesa svolta green del paese. Competitività, sostenibilità, adattamento sono gli orizzonti a cui le scelte future devono puntare. Questo in sintesi il messaggio lanciato dal ministro Teresa Bellanova nel corso dell’audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund in Commissione Agricoltura della Camera. Articolando il suo pensiero il ministro ritiene prioritario accrescere sia la competitività del sistema alimentare sia la produzione energetica da fonti rinnovabili, con conseguente riduzione delle ricadute ambientali. Ricorda infine la necessità di migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del dissesto idrogeologico. “Più e più volte ... Leggi su vinonews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo il ministro Bellanova le ingenti risorse del Recovery Fund sono l’occasione definitiva per la tanto attesa svolta green del paese. Competitività, sostenibilità, adattamento sono gli orizzonti a cui le scelte future devono puntare. Questo in sintesi il messaggio lanciato dal ministro Teresa Bellanova nel corso dell’audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund in Commissione Agricoltura della Camera. Articolando il suo pensiero il ministro ritiene prioritario accrescere sia la competitività del sistema alimentare sia la produzione energetica da fonti rinnovabili, con conseguente riduzione delle ricadute ambientali. Ricorda infine la necessità di migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del dissesto idrogeologico. “Più e più volte ...

Rinaldi_euro : Guido Crosetto pessimista sul futuro dell'Italia: 'Giuseppe Conte ci farà fallire, siamo all'ultima chiamata' - rgm_magi : Chiaro? Non sarebbe anche ora di fare qualcosa di progressista nei fatti e di finirla con la caterva di dichiarazio… - egeaonline : RT @ICompetitivita: Appuntamento il 26 settembre ?? alle 15.00 ? per parlare con @daempoli e @rsiagri di #IAultimachiamata ?? (@egeaonline) d… - Alexct9 : @matteosalvinimi Ultima chiamata per i 5 stelle di buona volontà che non vogliono morite pidioti - marcomargutti : @garet80 @Matteo_Zel @WindTreOfficial All ultima chiamata ero presente... la casa di @garet80 non esiste per la TIM -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima chiamata Frecciarossa: ultima chiamata per l'Umbria Dal 10 ottobre scomparirà l'unico treno Alta Velocità? umbrianotizieweb.it Comunali a Porto Torres: i 5 Stelle primi a depositare la lista

Ultima chiamata per presentare le liste elettorali nei diversi comuni interessati dalle amministrative del 25 e 26 ottobre. I primi a depositare l'elenco dei candidati a Porto Torres sono stati gli es ...

Le risposte che dobbiamo a chi ha votato No

Gli ultimi due referendum costituzionali, con le dovute differenze storiche e politiche, hanno segnato, più di ogni altra chiamata alle urne che si è tenuta nel lasso di tempo intercorso tra le due ...

Ultima chiamata per presentare le liste elettorali nei diversi comuni interessati dalle amministrative del 25 e 26 ottobre. I primi a depositare l'elenco dei candidati a Porto Torres sono stati gli es ...Gli ultimi due referendum costituzionali, con le dovute differenze storiche e politiche, hanno segnato, più di ogni altra chiamata alle urne che si è tenuta nel lasso di tempo intercorso tra le due ...