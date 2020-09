TvTalk riparte sabato 26 settembre tra ballerini ed elezioni: Milly Carlucci, Francesco Giorgino e Max Giusti tra gli ospiti (Di sabato 26 settembre 2020) TvTalk riparte sabato 26 settembre alle 15:15 su Rai 3 per raccontare la tv e la comunicazione Primo appuntamento della nuova stagione per TvTalk sabato 26 settembre alle 15:15 su Rai 3, spazio fisso del sabato pomeriggio per analizzare e raccontare la tv con gli occhi di chi la fa, di chi la guarda e di chi l’analizza. Milly Carlucci, Francesco Giorgino, Luisella Costamagna, Riccardo Iacona, Max Giusti, Alessandra Sardoni, Maria Volpe, Riccardo Bocca, Saverio Raimondo ospiti della prima puntata della nuova stagione di Tv Talk. Alla guida del programma sempre Massimo Bernardini affiancato dalle figure storiche della trasmissione Cinzia Bancone, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)26alle 15:15 su Rai 3 per raccontare la tv e la comunicazione Primo appuntamento della nuova stagione per26alle 15:15 su Rai 3, spazio fisso delpomeriggio per analizzare e raccontare la tv con gli occhi di chi la fa, di chi la guarda e di chi l’analizza., Luisella Costamagna, Riccardo Iacona, Max, Alessandra Sardoni, Maria Volpe, Riccardo Bocca, Saverio Raimondodella prima puntata della nuova stagione di Tv Talk. Alla guida del programma sempre Massimo Bernardini affiancato dalle figure storiche della trasmissione Cinzia Bancone, ...

marcoluci1 : RT @BlogSocialTv1: Al via domani la prima puntata stagionale alle 15.15 riparte @TvTalk_Rai conduce @MaxBernardini ospiti: @milly_carlucci… - BlogSocialTv1 : Al via domani la prima puntata stagionale alle 15.15 riparte @TvTalk_Rai conduce @MaxBernardini ospiti:… - Tv3Blog : Al via domani la prima puntata stagionale alle 15.15 riparte @TvTalk_Rai conduce @MaxBernardini ospiti:… - Tv2Blog : Al via domani la prima puntata stagionale alle 15.15 riparte @TvTalk_Rai conduce @MaxBernardini ospiti:… - DtDonatella : RT @CinziaBancone: Per la prima volta nella storia di #TvTalk non sono stata io a dire 'oh facciamoci una foto' ?? Domani alle 15.15 (eccezi… -

Ultime Notizie dalla rete : TvTalk riparte Sabato 26 settembre riparte "Tv Talk": appuntamento su Rai3 alle 15,15. Gli ospiti Corriere dell'Umbria