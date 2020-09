Tutto il fair play di Ranieri: “Poco da dire, il Benevento ha meritato” (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Deluso e amareggiato per la gestione del vantaggio e per il conseguente ko maturato contro il Benevento. Claudio Ranieri non nasconde il suo stato d’animo ai microfoni di Sky Sport: “E’ incredibile perché sul due a zero dovresti controllare la partita e noi non lo abbiamo fatto. Abbiamo preso gol in mischia e abbiamo dato modo al Benevento di risvegliarsi. Siamo stati puniti da episodi ma dobbiamo saper reagire. Oggi almeno ho visto la determinazione che volevo, eravamo padroni del campo quindi dobbiamo ragionare su questo fatto”. Gol Caldirola – “Sulla seconda linea doveva esserci Thorsby che è invece scalato sulla linea dei quattro. Poi lo marca Jankto ma se lo fa sfilare. È stato fin troppo facile per lui colpire di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Deluso e amareggiato per la gestione del vantaggio e per il conseguente ko maturato contro il. Claudionon nasconde il suo stato d’animo ai microfoni di Sky Sport: “E’ incredibile perché sul due a zero dovresti controllare la partita e noi non lo abbiamo fatto. Abbiamo preso gol in mischia e abbiamo dato modo aldi risvegliarsi. Siamo stati puniti da episodi ma dobbiamo saper reagire. Oggi almeno ho visto la determinazione che volevo, eravamo padroni del campo quindi dobbiamo ragionare su questo fatto”. Gol Caldirola – “Sulla seconda linea doveva esserci Thorsby che è invece scalato sulla linea dei quattro. Poi lo marca Jankto ma se lo fa sfilare. È stato fin troppo facile per lui colpire di ...

acidomalico : RT @AerySlowly: Trovo veramente inappropriato dare alla #Madonna il volto di una influencer, in questo caso la sig. Ferragni. La Madonna è… - AerySlowly : Trovo veramente inappropriato dare alla #Madonna il volto di una influencer, in questo caso la sig. Ferragni. La M… - EmyRoyaleagle : RT @claudio_2022: Vanity Fair L'eccentrico Vezzoli modifica le opere d'arte del passato in nome del progressismo. Peccato che Giovanna D'Ar… - Torex1979 : RT @claudio_2022: Vanity Fair L'eccentrico Vezzoli modifica le opere d'arte del passato in nome del progressismo. Peccato che Giovanna D'Ar… - DavelloStefano : RT @claudio_2022: Vanity Fair L'eccentrico Vezzoli modifica le opere d'arte del passato in nome del progressismo. Peccato che Giovanna D'Ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto fair Elettra Lamborghini e Afrojack, il giorno delle nozze è arrivato Vanity Fair Italia Caffè Fairtrade, è un nuovo modello di consumo oppure solo una vetrina per le aziende?

MILANO - Un piccolo torrefattore lombardo sfida il celebre marchio equosolidale di Faitrade e aderisce a una rete alternativa. “Sta diventando un semplice marchio espositivo”, dice. Fairtrade risponde ...

Perché è importante lasciare sbagliare i bambini?

Il nuovo progetto editoriale della psicologa Stefania Andreoli per accompagnare i bambini a scoprire le loro paure e come affrontarle Non c’è niente da fare: l’errore è quel qualcosa che è sempre un p ...

MILANO - Un piccolo torrefattore lombardo sfida il celebre marchio equosolidale di Faitrade e aderisce a una rete alternativa. “Sta diventando un semplice marchio espositivo”, dice. Fairtrade risponde ...Il nuovo progetto editoriale della psicologa Stefania Andreoli per accompagnare i bambini a scoprire le loro paure e come affrontarle Non c’è niente da fare: l’errore è quel qualcosa che è sempre un p ...