Tutti straparlano del declino della politica senza citare quello degli elettori

di Donatello D'Andrea In molti hanno espresso fiumi di parole sul declino della classe dirigente del Paese, della politica e dei grandi leader in Italia, ma mai nessuno si è chiesto se cause e conseguenze di tale generazione non siano da rinvenire anche negli elettori, in coloro che esprimono le proprie preferenze affidandosi non ai programmi bensì alle a simpatie personali, al proverbiale "partito preso" o, peggio, al "meglio Tutti che lui" che tanto va di moda ultimamente. Non è facile stabilire se il declino degli elettori vada di pari passo, sia complementare o consequenziale a quello del modo di fare politica da parte dei partiti, ciò che ...

