Tumori, già 1,4 milioni di esami di screening in meno. Visite saltate e interventi rinviati per il Covid: "Con diagnosi tardive aumenta la mortalità dei pazienti" (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi è prioritario fare i conti con gli effetti della pandemia di Covid-19 anche sulla cura dei Tumori. Rinvii delle Visite, rallentamenti negli interventi chirurgici e drastica riduzione della prevenzione oncologica durante il lockdown potrebbero determinare un aumento della mortalità nei prossimi anni. L'allarme arriva dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Nei primi cinque mesi del 2020, secondo una stima dell'Osservatorio nazionale screening, sono stati eseguiti circa 1,4 milioni esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un ritardo che gli esperti dell'Osservatorio giudicano "imponente" e che si traduce in una netta ...

