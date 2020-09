Tu Si Que Vales 2020: Duo El Beso (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche Duo El Beso, coppia di acrobati di 30 e 34 anni che sulle note di “Senza parole” si sono esibiti in una coreografia. I due hanno stupito soprattutto per alcune loro acrobazie, tanto da meritarsi quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Duo El Beso nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. video Duo El Beso a Tu sì que ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 26 settembre, abbiamo visto anche Duo El, coppia di acrobati di 30 e 34 anni che sulle note di “Senza parole” si sono esibiti in una coreografia. I due hanno stupito soprattutto per alcune loro acrobazie, tanto da meritarsi quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di Duo Elnella puntata di Tu Si Quedi stasera.Duo Ela Tu sì que ...

svmmerevenin : Comunicazione di servizio: STORY OF MY LIFE A TU SI QUE VALES PER LA SECONDA VOLGA, voglio conoscere chi sceglie le… - neveragioiah : Tu si que vales passione vita spericolata #tusiquevales - Fil83652742 : La Carlucci aspetterà la prima pubblicità di Tu Si Que Vales per far uscire i Ricchi e Poveri #BallandoconLeStelle - onedjrection5 : RT @Syndrome_Harry: Io quando Tu Si Que Vales ha trasmesso Story Of My Life - verolaveravero : @camixniall a tu si que vales hanno messo “story of my life” AAAA SONO SALTATA PER ARIA -