Trump proporrà la giudice conservatrice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema (Di sabato 26 settembre 2020) Nelle prossime ore il presidente statunitense Donald Trump proporrà la giudice conservatrice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema. Uno dei nove posti della Corte è rimasto vacante dopo la morte della nota giurista Ruth Bader Ginsburg. Trump Leggi su ilpost (Di sabato 26 settembre 2020) Nelle prossime ore il presidente statunitense Donaldproporrà laAmy. Uno dei nove postiè rimasto vacante dopo la mortenota giurista Ruth Bader Ginsburg.

Grosiglioni : RT @ilpost: Trump proporrà la giudice conservatrice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema - masinutoscana : RT @ilpost: Trump proporrà la giudice conservatrice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema - ilpost : Trump proporrà la giudice conservatrice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema - maxsalvia : RT @ilpost: Donald Trump proporrà al Senato il nome di una donna per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema - zazoomblog : Donald Trump ha detto che proporrà al Senato il nome di una donna per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump proporrà Trump proporrà la giudice conservatrice Amy Coney Barrett come nuovo membro della Corte Suprema Il Post