Trump: per la Corte Suprema sceglie il giudice Amy Coney Barret, invisa ai democratici (Di sabato 26 settembre 2020) La nuova giudice che sara' nominata dal presidente americano, salvo clamorose sorprese dell'ultim'ora, e' Amy Coney Barrett, magistrato della Corte d'appello di Chicago ed ex assistente del defunto giudice conservatore della Corte Suprema Antonin Scalia, nota per le sue posizioni anti abortiste

