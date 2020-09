Trump ha scelto Amy Coney Barrett per la Corte Suprema. Cattolica di ferro, subito i test su elezioni e aborto (Di sabato 26 settembre 2020) Amy Coney Barrett è stata scelta per sostituire Ruth Bader GInsburg: se ratificata al Senato, i conservatori alla Corte Suprema saranno 6 a 3 Leggi su corriere (Di sabato 26 settembre 2020) Amyè stata scelta per sostituire Ruth Bader GInsburg: se ratificata al Senato, i conservatori allasaranno 6 a 3

