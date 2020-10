(Di sabato 26 settembre 2020) Lo strumento tedescor Lander Neutron and Dosimetry (LND), a bordo del lander cinese Chang'e 4, ha misurato lesul, dimostrando che qualsiasi permanenza a lungo termine esporrà gli astronauti a dosi molto elevate.

EliBonora : Lo strumento tedesco Lunar Lander Neutron and Dosimetry (LND), a bordo del lander cinese #ChangE4, ha misurato le r… - Topking581 : @Moonlightshad1 Cattive letture e troppe “radiazioni”... - misteru : Troppe radiazioni sul lato opposto della Luna - zazoomblog : Troppe radiazioni sul lato opposto della Luna - #Troppe #radiazioni #opposto #della - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Lo strumento tedesco Lunar Lander Neutron and Dosimetry (LND), a bordo del lander cinese #Change4, ha misurato le radia… -

