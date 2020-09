Trombe d' aria e nubifragi sull' Italia | 4 feriti nel livornese  Prima neve sulle Dolomiti

Leggi su agi

(Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Sono più di mille gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando in particolare il Norde il versante tirrenico. Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania le regioni più coinvolte. Nelle province di Varese e Como proseguono gli interventi per alberi abbattuti e dissesti statici: 200 i soccorsi fatti. In Emilia Romagna 120 interventi tra Parma e Reggio Emilia. Per il forte vento nella zona di Perugia gli interventi sono stati 150. Nella tarda serata di ieri una tromba d'ha colpito la zona di Cecina e Rosignano (Livorno) provocando quattroe danni ai tetti di diverse abitazioni. #Maltempo, #vigilidelfuoco al lavoro da 24 ore per i danni causati da pioggia e vento che stanno interessando la penisola: oltre 1.000 ...