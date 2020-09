Tridico e l’aumento dello stipendio a 150mila euro l’anno, la polemica infiamma Twitter (Di sabato 26 settembre 2020) Sta facendo discutere la notizia, lanciata quest’oggi da Repubblica, circa l’aumento di stipendio con effetto retroattivo di Pasquale Tridico, presidente dell’Inps. Il suo stipendio è passato da 62mila a 150mila euro l’anno . Questo aumento di stipendio è giunto attraverso un decreto interministeriale del 7 agosto del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, firmato di concerto … L'articolo Tridico e l’aumento dello stipendio a 150mila euro l’anno, la polemica infiamma Twitter NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 26 settembre 2020) Sta facendo discutere la notizia, lanciata quest’oggi da Repubblica, circa l’aumento dicon effetto retroattivo di Pasquale, presidente dell’Inps. Il suoè passato da 62mila al’anno . Questo aumento diè giunto attraverso un decreto interministeriale del 7 agosto del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, firmato di concerto … L'articoloe l’aumentol’anno, laNewNotizie.it.

LegaSalvini : INPS, IL PRESIDENTE #TRIDICO SI ALZA LO STIPENDIO A 150MILA EURO: L’AUMENTO HA EFFETTO RETROATTIVO - Tg3web : Una nuova polemica coinvolge l'Inps e il suo presidente Tridico per un aumento di stipendio con relativi arretrati,… - gabrieligm : Il problema non è l’entità del compenso, perché 150 mila euro l’anno per la presidenza di un istituto come l’Inps n… - smilypapiking : RT @CalaminiciM: Beh ... una cosa importante e’ stata fatta : l’aumento di stipendio di Tridico, leggo. Il MES non e’ affatto la priorità c… - filipponico1962 : RT @gabrieligm: Il problema non è l’entità del compenso, perché 150 mila euro l’anno per la presidenza di un istituto come l’Inps non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Tridico l’aumento «Su Quota 100 risparmiati 3 miliardi Ora si intervenga sulle pensioni» Corriere della Sera