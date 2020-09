Trento vince in trasferta su Casalmaggiore (Di sabato 26 settembre 2020) IL TABELLINO - VBC E'PIU' Casalmaggiore - DELTA DESPAR TRENTINO 1-3, 24-26 25-22 21-25 24-26, VBC E'PIU' Casalmaggiore: Partenio 12, Ciarrocchi 5, Montibeller 20, Vasileva 16, Stufi 12, Bonciani 5, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) IL TABELLINO - VBC E'PIU'- DELTA DESPAR TRENTINO 1-3, 24-26 25-22 21-25 24-26, VBC E'PIU': Partenio 12, Ciarrocchi 5, Montibeller 20, Vasileva 16, Stufi 12, Bonciani 5, ...

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE: Partenio 12, Ciarrocchi 5, Montibeller 20, Vasileva 16, Stufi 12, Bonciani 5, Sirressi (L), Bajema, Vanzurova. Non entrate: Maggipinto, Kosareva. All. Parisi. DELTA DESPAR TR ...

Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Trento da favola, batte anche Casalmaggiore

La Delta Despar Trentino vince a sorpresa il match contro la VBC Èpiù Casalmaggiore, anticipo della seconda giornata della Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley. Partita entusiasmante con la neopromo ...

