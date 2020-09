Torta smemorina | la ricetta del 3 x 1 facile da ricordare e veloce da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 settembre 2020) Labuona,: la. Lache ti presentiamo oggi è davvero alla portata di tutti e si prepara moltomente. È ideale per quelle persone che hanno poco tempo da dedicare ai fornelli, ma non per questo vogliono rinunciare a stupire amici e famigliari con le loro creazioni culinarie. La versione dellache ti proponiamo qui di seguito va bene non solo come un goloso fine pasto, ma anche come una ghiotta merenda. L’importante è non esagerare con le porzioni. Ma veniamo alla, con gli ingredienti e le istruzioni per prepararla. Labuona,: la...