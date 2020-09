Torre Annunziata, ordinanza del sindaco: si torna a scuola il 1 ottobre (Di sabato 26 settembre 2020) Niente lezioni fino a fine settembre a Torre Annunziata (Napoli). E’ il senso dell’ordinanza firmata dal sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, con la quale si stabilisce ”di prorogare la chiusura di tutte le attivita’ didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune di Torre Annunziata fino al 30 settembre”. Precedentemente il primo cittadino aveva stabilito che la prima campanella sarebbe dovuta suonare lunedi’ 28 settembre. Alla base della decisione, come si legge nel testo dell’ordinanza, il fatto che ”non e’ possibile assicurare una adeguata sanificazione di tutti i plessi scolastici a causa sia del prolungarsi dei lavori di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 settembre 2020) Niente lezioni fino a fine settembre a(Napoli). E’ il senso dell’firmata daldella citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, con la quale si stabilisce ”di prorogare la chiusura di tutte le attivita’ didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune difino al 30 settembre”. Precedentemente il primo cittadino aveva stabilito che la prima campanella sarebbe dovuta suonare lunedi’ 28 settembre. Alla base della decisione, come si legge nel testo dell’, il fatto che ”non e’ possibile assicurare una adeguata sanificazione di tutti i plessi scolastici a causa sia del prolungarsi dei lavori di ...

