Torna il Covid-19 a San Giorgio La Molara: l’annuncio del sindaco (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio la Molara (Bn) – Torna il Covid-19 a San Giorgio La Molara, ad annunciarlo pochi istanti fa è stato il sindaco Nicola De Vizio sulla pagina Facebook del comune sannita. L’uomo era già in quarantena precauzionale da una decina di giorni, fa sapere il primo cittadino, dopo il riscontro della positività è entrata in quarantena tutta la famiglia. Di seguito il messaggio completo: “Cari concittadini, oggi sono stato informato dalle autorità competenti che nel nostro paese c’è un nuovo caso di positività al Covid-19.Il paziente era già in isolamento domiciliare precauzionale da una decina di giorni e da oggi, dopo la conferma diagnostica ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanla(Bn) –il-19 a SanLa, ad annunciarlo pochi istanti fa è stato ilNicola De Vizio sulla pagina Facebook del comune sannita. L’uomo era già in quarantena precauzionale da una decina di giorni, fa sapere il primo cittadino, dopo il riscontro della positività è entrata in quarantena tutta la famiglia. Di seguito il messaggio completo: “Cari concittadini, oggi sono stato informato dalle autorità competenti che nel nostro paese c’è un nuovo caso di positività al-19.Il paziente era già in isolamento domiciliare precauzionale da una decina di giorni e da oggi, dopo la conferma diagnostica ...

vaticannews_it : #26settembre Oggi e domani #27settembre in 800 piazze e parrocchie torna “Un pasto al giorno”: la Comunità Papa Gio… - Oli_oleaster : RT @LGmarangon: Vedo #tridico in tendenza e penso che finalmente ha fatto i nomi dei deputati che hanno chiesto i 600 euro destinati alle p… - CChiaffitelli : RT @LGmarangon: Vedo #tridico in tendenza e penso che finalmente ha fatto i nomi dei deputati che hanno chiesto i 600 euro destinati alle p… - fromeo : Covid-19: torna il rischio concreto di lockdown -