Torino, Giampaolo ammette: "Incontrato l'avversario peggiore per noi" (Di sabato 26 settembre 2020) Triplice fischio tra Torino e Atalanta. I granata giocano un ottimo match, ma devono arrendersi contro i nerazzurri. Scatta comunque l'allarme: per i torinesi è la seconda sconfitta in altrettante giornate.LE PAROLE DI GiampaoloIl tecnico della formazione torinese Marco Giampaolo analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "L'Atalanta in questo momento è l'avversario peggiore che si poteva trovare. Gioca con gli stessi interpreti da cinque anni e ha grande autostima. Noi siamo insieme da un mese. Abbiamo fatto cose egregie, cercando di fare la partita giusta. Continuiamo nel nostro percorso di lavoro, ma non è questa la partita che ci deve far riflettere. Non voglio parlare di mercato. I giocatori hanno dato tutto quello che avevano. Non è l'Atalanta che fa testo per ...

