Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 26 settembre 2020) Alle 15 in campo per Torino-Atalanta, primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Ecco le scelte di Giampaolo e Gasperini: Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

